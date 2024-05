Skjulte 800 millioner dollar tap gjennom forfalskning og futures-markedet

Hin Leong Trading, grunnlagt i 1963 av Lim Oon Kuin, også kjent som OK Lim, utviklet seg til å bli en av de største oljehandlerne i Asia.

Med en omfattende flåte på over 130 tankere gjennom sitt datterselskap Ocean Tankers og et partnerskap med PetroChina om oljelagringsterminalen Universal Terminal, spilte Hin Leong en sentral rolle i regionens energisektor.

Situasjonen tok en dramatisk vending i april 2020 da Hin Leong søkte om konkursbeskyttelse etter å ha avdekket udeklarerte tap på 800 millioner dollar. Disse tapene, skjult for kreditorer og finansielle partnere, utløste en stor skandale som rammet både selskapet og ledelsen

Falske oljetransaksjoner

82-åringen ble stilt for retten, anklaget for å ha bedratt HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) og medvirket til forfalskning i forbindelse med falske oljetransaksjoner. Anklagene dreide seg om hans instruksjoner til ansatte om å forberede forfalskede dokumenter for ikke-eksisterende transaksjoner, inkludert futures-kontrakter. Disse dokumentene, som påsto at olje var solgt til China Aviation Oil og Unipec Singapore, førte til at HSBC utbetalte millioner i lån basert på den falske dokumentasjonen.

Disse handlingene var del av et bredere mønster hvor Lim skjulte betydelige tap fra handel i futures-markedene. Han manipulerte også selskapets oljeinventar, som allerede var pantsatt som sikkerhet for lån, og solgte denne oljen uten å informere kreditorene.

Pengene fra salget ble brukt som generelle midler for selskapet, noe som tillot Hin Leong Trading å opprettholde sin operasjonelle finansiering og skjule sine faktiske økonomiske forhold.

10 mai 2024 ble Lim funnet skyldig i bedrageri og forfalskning og står overfor en lang fengselsstraff. Dommen blir kunngjort i oktober.