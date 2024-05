Oljeprisen fortsetter ned mandag morgen i lys av tegn på svak drivstoffetterspørsel, samtidig som håp om rentekutt er dempet, skriver Reuters.

– Oljemarkedet bryr seg mindre om konflikten i Midtøsten og har igjen rettet oppmerksomheten mot verdensøkonomien, sier analytiker Tina Teng.

Hun la til at Kinas produsentprisindeks falt i april, noe som tyder på at etterspørselen fra bedriftene fortsatt er svak.

Nordsjøoljen brent er ned 0,1 prosent til 82,57 dollar i morgentimene mandag. Den amerikanske WTI-oljen er imidlertid opp 0,2 prosent til 78,09 dollar.

Til sammenligning ble et fat brent omsatt for over 84 dollar på det høyeste fredag.

Tidlig å tenke på rentekutt

Analytikere forventer at den amerikanske sentralbanken vil holde renten på det nåværende nivået lenger, noe som kan svekke drivstoffetterspørselen fra USA.

Fredag kveld falt oljeprisen rundt 1 dollar etter kommentarer fra Dallas Fed-president Lorie Logan.

«Jeg synes det er altfor tidlig å tenke på rentekutt», sa hun på en konferanse i New Orleans.

«Fredagens tall fra University of Michigan viste at inflasjonsforventingene 1 år frem i tid steg for 3. måned på rad. Analytikere hadde på forhold ventet at inflasjonsforventingene i mai skulle holdes uendret. Enda viktigere viste forventingene 10 år frem i tid også en marginal oppgang. På marginen har dette bidratt til å dempe forventningen til rentekutt i september, selv om det fortsatt prises med overveiende sannsynlighet», skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Iraks oljeminister sa søndag at landet fortsatt er forpliktet til sine frivillige kutt i oljeproduksjonen, og vil samarbeide med medlemslandene for å oppnå mer stabilitet i de globale oljemarkedene.