Regjeringen inviterer oljebransjen til samarbeid om utslippskutt

– Regjeringen har som mål å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen, og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Aasland hadde et møte med KonKraft om etableringen av et slikt partnerskap mandag. Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett.

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO.

Havvind-støtte

– Vi må tenke nytt og løfte i fellesskap for å få på plass den kraften vi trenger for å kutte utslipp og realisere flere muligheter, og jeg er glad for at LO, NHO og resten av Konkraft-samarbeidet er positive til et slikt samarbeid, sier Aasland.

Regjeringen vil blant annet legge fram en økonomisk ramme for å støtte utbyggingen av havvind.

– Potensialet for å bygge ut ny fornybar kraft, spesielt på sokkelen, er enormt. Regjeringens havvindsatsing vil alene utgjøre nesten like mye kraft som samlet vannkraftkapasitet i Norge, sier energiministeren.

– Kan umulig være alt

Tiltaket kommer ifølge SV etter et vedtak partiet fikk gjennomslag for i fjor vår. De mener regjeringen ikke er i nærheten av å levere det de er blitt bedt om.

– Dette kan umulig være alt. Det er fint at regjeringen prater med næringen og fagbevegelsen, men Stortinget har bedt regjeringen levere tiltak for å elektrifisere sokkelen med havvind. Her må regjeringen komme med konkrete og nye tiltak i morgen i revidert budsjett, sier SVs Lars Haltbrekken i en epost til NTB.

Han sier dette vil bli viktig i forhandlingene om revidert budsjett.

– Oljeselskapene er Norges største forurenser. Vi må kutte utslippene fra petroleumsnæringen for å nå klimamålene, men oljenæringen må også betale for å sikre nok kraft til elektrifisering gjennom havvindsatsing. Hvis ikke oljenæringen betaler, så sendes regningen til fastlandsindustrien og husholdningene, sier Haltbrekken.

