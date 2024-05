– Første kvartal har vært en positiv start på året for selskapet vårt. Alle enheter har hatt god drift gjennom hele perioden til tross for utfordrende vinterforhold offshore i Norge og et uforutsigbart vær offshore i Namibia, sier Kjetil Gjersdal, konsernsjef i Odfjell Drilling.

Selskapet hadde en omsetning på 194 millioner dollar i første kvartal, mot 171 millioner i samme periode i fjor.

EBITDA økte til 85 millioner dollar, mot 73 millioner dollar for første kvartal 2023. Også driftsresultatet etter avskrivninger styrker seg betydelig, fra 4 til 17 millioner kroner.

Odfjell Drilling (Mill. USD) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 193,6 170,9 Driftsresultat 37,4 27,7 Resultat før skatt 17,1 4,0 Resultat etter skatt 13,8 2,0

– Har styrket balansen

Sammenlignet med samme periode i fjor har selskapet styrket likviditeten. Odfjell Drilling sitter på 95 millioner dollar i kontanter og en kredittreserve på 145 millioner dollar som ikke er trukket på.

Selskapet betaler 6 cent pr. aksje i utbytte. Det er samme beløp som de foregående fire kvartalene.

– Takket være en stabil operativ ytelse har vi styrket balansen vår ytterligere denne kvartalet, med en gjeldsgrad på 1,8. Vi vil returnere vårt fjerde kvartalsvise utbytte til aksjonærene. Som et resultat fortsetter vi å ha en av de mest solide balansene blant tilsvarende selskapet, sier Gjersdal.

Han opplyser at ordrereserven for alle Odfjell-enhetene er sikret frem til 2026.

– Blir svært viktig år

– 2024 kommer til å bli et svært viktig år for selskapet vårt. I tillegg til at enhetene våre flytter til andre land, felt og operatører, må vi også koordinere tre programmer for periodisk vedlikehold på vår egen flåte samt tre på vår eksterne flåte de neste 12 månedene, uttaler Odfjell Drilling-sjefen.

Gjersdal melder om gode fremskritt, men kommenterer økte kostnader på egen flåte på grunn av økt omfang og forsinket start på verftsoppholdet for Deepsea Atlantic.

– Når vi fullfører disse prosessene og reduserer tilhørende risiko for kapitalkostnader, vil det styrke vår evne til å levere kontanter gjennom utbytte til aksjonærene, sier han.

Selskapet går eks utbytte den 24. mai og betaler ut den 13. juni.