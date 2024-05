Fra denne eiendelen var netto arbeidsinteresseproduksjon til PetroNor 5.025 fat pr. dag i første kvartal, mot med 5.295 fat pr. dag i forrige kvartal og 5.237 fat per dag i samme periode i 2023.

– Produksjonseffektiviteten i løpet av kvartalet ble påvirket av avbrudd i import av tredjeparts strøm og planlagte nedstengninger i forbindelse med bygging av gassrørledning til en ny plattform. Det forventes at oppetid og effektivitet vil forbedre seg når disse infrastrukturelle forbedringene er fullført i de kommende ukene, sier Jens Pace, midlertidig adm. direktør.

– Formell status som mistenkte

Selskapet ble mandag varslet av Økokrim om at anklagene er blitt endret til også å omfatte villedning av investorer gjennom opplysninger gitt til markedet under den omvendte overtakelsen av African Petroleum Corporation Limited og etterfølgende opplysninger, fremkom det i børsmeldingen.

Onsdag morgen kom PetroNor med en rettelse av selskapets egen børsmelding om korrupsjonssaken mandag.

Der skriver selskapet at mandagens melding kan tolkes slik at styreleder Eyas Alhomouz var gjenstand for disse anklagene, men det skal ikke være tilfelle.

«Både Alhomouz og selskapet har fått formell status som mistenkte i Økokrim-etterforskningen av markedsopplysninger som følge av de reviderte anklagene mot de enkelte, men verken Mr. Alhomouz eller PetroNor er siktet», heter det i meldingen.

PetroNor opplyser videre at selskapet fortsetter å samarbeide med Økokrim og Justisdepartementet i USA for å bistå i etterforskningen.

Enighet i Gambia

Onsdag morgen ga PetroNor også en oppdatering på A4-lisensen i Gambia.

PetroNor er blitt enig med regjeringen i Gambia om å forlenge den første fasen av den første utforskningsperioden fra 18 til 36 måneder.

Ved slutten av den forlengede perioden i november 2025, vil selskapet ha muligheten til å gå videre til andre fase, med en forpliktelse til enten å bore en utforskningsbrønn eller å avslutte avtalen.