Øker tilbakekjøpene etter riggsalg

Seadrill har inngått en avtale om å selge sine tre oppjekkbare borerigger i Qatar til Gulf Drilling for 338 millioner dollar.

Det tilsvarer 3,6 milliarder kroner.

Det er de tre riggene «West Castor», «West Telesto» og «West Tuscana» som nå selges. Sammen med disse selger Seadrill seg ut av joint venturet som har driftet riggene.

– Salget av jackup-flåten i Qatar og joint venturet er i tråd med arbeidet vi gjør for å styrke og forenkle virksomheten, og vil gjøre det mulig for oss å fokusere var kjernevirksomhet; drift av dypvannsrigger, uttaler konsernsjef Simon Johnson i Seadrill i en børsmelding.

Samtidig opplyser Seadrill at styret har økt den samlede fullmakten for tilbakekjøp av aksjer med inntil ytterligere 500 millioner dollar over en toårsperiode. Dette programmet vil i så fall starte opp etter at det nåværende tilbakekjøpsprogrammet er fullført.

– Vi mener at styrkingen av likviditetsposisjonen etter salget, kombinert med vår tro på markedsutsiktene for flyterrigger på dypt vann og selskapets konkurransedyktige posisjon i dette markedet, støtter utvidelsen av tilbakekjøpsprogrammet, sier Johnson.

I første kvartal kjøpte Seadrill tilbake aksjer for 119 millioner dollar, og det har dermed kjøpt tilbake aksjer for tilsvarende rundt 12 prosent av markedsverdien siden tilbakekjøpene startet opp i fjor høst.



Opprettholdt guiding

Riggselskapet la frem sine kvartalsresultater tirsdag kveld, og de viste en samlet ordrereserve på rundt 2,8 milliarder dollar etter første kvartal.

Seadrill hadde inntekter på 367 millioner dollar og et driftsresultat før avskrivninger på 102 millioner dollar. Det er en oppgang i forhold til tilsvarende periode i fjor, og omtrent på linje med det analytikerne ventet på forhånd, ifølge estimater fra Bloomberg.

Seadrill opprettholdt sine prognoser fra tidligere, og venter at de totale inntektene i 2024 vil lande på mellom 1,47 og 1,52 milliarder dollar. Justert EBITDA ventes til mellom 400 og 450 millioner.