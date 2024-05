Fredag morgen handles ett fat brent-olje opp 0,37 prosent til 83,58 dollar, mens ett fat WTI-olje handles opp 0,16 prosent til 79,38 dollar.

Antallet amerikanere som sendte inn nye krav til dagpenger falt forrige uke, noe som peker på underliggende styrke i arbeidsmarkedet.

«Selv om antall krav på dagpenger var lavt, var rapporten såpass svak at det vil tillate Fed å gripe inn og kutte,» uttaler John Kilduff fra Again Capital til Reuters. «De sterke sysselsettingstrendene varsler sterk etterspørsel etter drivstoff i tiden fremover, selv om den til nå har vært slapp».

Økt tro på rentekutt

Onsdagens bedre enn ventede inflasjonstall fra USA for april, ga markedet økt tro på at Fed kommer til å kutte i renten fra og med september.

En rentereduksjon i USA vil og sannsynligvis gjøre dollaren svakere, noe som igjen vil gjøre oljen mer attraktiv, da den prises i dollar.

Brent-oljen nådde onsdag sitt laveste nivå siden 26. februar da den ble handlet til 81,05 dollar, før den fikk en rekyl som følge av de optimistiske dataene fra USA. Den amerikanske etterspørselen etter drivstoff, derimot, befinner seg fremdeles under 9 millioner fat per dag for den sjette uken på rad, og viser lite tegn til bedring frem mot sommeren, uttaler en analytiker til Reuters.

Stillstands i våpenhvilesamtaler

I Midtøsten har israelske stridsvogner rykket inn i Jabalia i det nordlige Gaza, samtidig som IDF har bombet Rafah uten å rykke frem, melder palestinske militærstyrker.

Samtalene om våpenhvile, igangsatt av Egypt og Qatar, viser på samme tid ingen tegn til å føre frem. Hamas krever at Israel avslutter sine angrep fullstendig, mens Israel nekter å gi seg før terrorgruppen er tilintetgjort.