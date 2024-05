Fed-medlemmer senker oljeprisen

Prisen på julikontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent faller 0,7 prosent til 83,15 dollar. Junikontrakten for WTI-oljen omsettes 0,6 prosent lavere, på 79,29 dollar per fat.

De relativt små utslagene skjer etter at Irans president Ebrahim Raisi døde i en helikopterulykke den 19. mai. Samtidig har Saudi-Arabias kronprins, Mohammed Bin Salman, avlyst en tur til Japan. Det begrunnes med helseproblemer for Saudi-Arabias kong Salman.

Det får relativt lite utslag på oljeprisene tirsdag. På mandag falt prisene med rundt 1 prosent.

Kaldt vann fra Fed

I et intervju med Bloomberg på mandag pratet president i Federal Reserve-filialen i Atlanta, Raphael Bostic, om at det som betyr noe nå er utviklingen i inflasjonen. Han gjentar inflasjonsmålet på to prosent, og at inflasjonen må tydelig være på vei ned mot målet før renten kan kuttes.

– Tallene som har kommet for årets første halvdel har pekt i begge retninger. Det tyder på at inflasjonen kommer til å falle mye saktere enn mange i utgangspunktet forventet.



Med rentekutt faller lånekostnadene, og frigjør midler som tidligere ikke ville blitt investert i olje. Derfor kan Fed-medlemmenes uttalelser få utslag i oljeprisen.

Bostic har tidligere uttalt at han tror på et rentekutt i løpet av 2024. Nå vil han ikke lenger snakke om renten og peker på usikkerheten i inflasjonen.

– Spørsmålet nå er når kan vi være sikre på at inflasjonen er på vei mot to prosent. Jeg tror det vil ta en stund før vi vet det sikkert. Jeg tror inflasjonen vil falle videre i løpet av året og inn i 2025.

Feds visepresident, Philip Jefferson, supplerte med at det er for tidlig å si hvorvidt inflasjonen vil være langvarig.