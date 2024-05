Nel har inngått et teknologisamarbeid med indiske Reliance Industries (RIL). I henhold til avtalen vil RIL få lisens for Nels alkaliske elektrolysører i India og muligheten til å produsere disse for eget bruk globalt.

– I tillegg til å støtte Reliance i å oppnå sine globale ambisjoner, vil Nel gjennom denne avtalen få en inntektsstrøm fra et raskt voksende marked som vi ikke kunne ha nådd på egen hånd, kommenterer adm. direktør, Håkon Volldal.

Reliance er det største private selskapet i India og et Fortune 500-selskap. Gjennom avtalen får Reliance tilgang til Nels teknologi for produksjon av elektrolysører.

Nel kan også anskaffe utstyr fra Reliance for sine egne prosjekter, og vil fortsatt betjene det indiske markedet som ikke er dekket av avtalen.

Begge parter vil samarbeide om ytelsesforbedringer og kostnadsoptimalisering gjennom forskning og utvikling (FoU) for å øke konkurranseevnen til teknologien.