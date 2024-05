Nullresultat for Sævik-rederi

Med en flåteutnyttelse på 93 prosent, hadde Sævik-familiens offshorerederi Havila Shipping fraktinntekter på 117 millioner kroner i årets første kvartal, ned fra 148 millioner et år tidligere.

Det fremkommer i i kvartalsrapporten som ble publisert tirsdag ettermiddag.

Nedgangen skyldes hovedsakelig at tre skip ble solgt i mellomtiden. I motsatt retning virker høyere rater, opplyser selskapet.

Før avskrivninger satt det Fosnavåg-baserte rederiet igjen med et driftsresultat på 45 millioner kroner. I første kvartal i fjor hadde Havila Shipping et driftsresultat før avskrivninger på 260 millioner kroner, noe som inkluderer gevinster fra salg av skip på 209 millioner kroner.

Før skatt fikk selskapet et resultat på 0,1 millioner kroner, mot 118 millioner for et år siden.

Havila Shipping (Mill. kr) 1.kv/24 1.kv/23 Driftsinntekter 126,1 375,1 Driftsresultat 10,4 221,8 Resultat før skatt 0,1 118,3 Resultat etter skatt 0,1 118,3

Etter at rederiet solgte tre skip i fjerde kvartal, opererer det nå en flåte på 14 offshoreskip. Flåten hadde en bokført verdi på 1,06 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Selskapet hadde ingen reverseringer av skipsverdiene hverken i første kvartal i år eller fjor.

Havila Shipping har en total langsiktig gjeld på 1,89 milliarder kroner. All lånegjeld var ved utgangen av kvartalet klassifisert som kortsiktig gjeld. Kortsiktig del av langsiktig gjeld utgjorde 1,2 milliarder kroner, hvorav rentebærende gjeld beløp seg til 533 millioner.

Selskapet opplyser også denne gang at det har mottatt tilbud om refinansiering som selskapet kan velge å benytte seg av for å refinansiere gjelden ved utløpet av restruktureringsavtalen. Den gjelder til utgangen av året.