Advarte om kjernekraft i fjor – nå vil han utrede

I august i fjor advarte næringsminister Terje Aasland (Ap) om kjernekraft.

– Kjernekraft koster skjorta, tradisjonelt sett. Avfallet skaper store problemer, og teknologien har lang ledetid før den kan realiseres, sa han til Finansavisen den gang.

Nå vil han ha frem fakta.

Energidepartementet varsler en offentlig utredning (NOU) om kjernekraft, ifølge E24.



– Vi har konkludert med at vi ønsker å sette i gang en offentlig utredning om kjernekraft. Vi ønsker å få belyst alle sider ved kjernekraft, sier Aasland til avisen.

– Det har vært et sterkt engasjement for å få på plass et kunnskapsgrunnlag, legger han til.

Energiministeren understreker at det er flere innad i Arbeiderpartiets egen stortingsgruppe og i regjeringsfraksjonen i energi- og miljøkomiteen som har etterlyst en utredning om kjernekraft i Norge.

– Jeg går ut fra de fleste partier ser det samme engasjementet nå. Da tror jeg det er klokt å bidra med kunnskap, slik at debatten kan handle om realiteter og ikke omtrentligheter, sier han.

Gigant på banen

Allerede i april i år kom en gigant på banen som ville utrede kjernekraft i Norge.

Norsk Kjernekraft hadde skrevet en intensjonsavtale med sørkoreanske DL Energy om å utrede å bygge kjernekraftverk i Austrheim i tilknytning til Mongstad industriområde, men også for å bygge kjernekraftverk andre steder i Norge.

– Byggestart kan tidligst skje i 2030 og byggetid for de første kraftverkene må antas å være fire år. Da bør det være mulig å ha kraftverket på plass i 2034 og levere strøm i 2035, sa adm. direktør i Norsk Kjernekraft, Johnny Hesthammer til Finansavisen.

DL Energy eier i dag kraftverk med årlig produksjon på 32 TWh, og er en del av DL Group, som har bygget kjernekraftverk med årlig produksjon på 83 TWh, mer enn halve Norges totale kraftproduksjon.