Nigeriansk mareritt for Spetalen

Boreriggen «Blackford Dolphin» har jobbet for det nigerianske oljeselskapet GHL, men har lenge slitt for å få betaling.

For rundt tre uker siden valgte Dolphin Drilling å terminere kontrakten og gå rettens vei for å få tilbake de manglende betalingene. Dette gikk ikke GHL med på, som også valgte å ta rettslige skritt for å beholde riggen på feltet.

Nå ligger riggen fast i Nigeria. 20. mai beordret retten at riggen skal opprettholde «status quo» i påvente av nye orde fra voldgiftsdommeren, kommer det frem i en børsmelding etter stengetid på Oslo Børs tirsdag. Selskapet vil søke om å oppheve den midlertidige forføyningen i løpet av uken.

Arrestordre

I tillegg er det nå kommet en ny spiller inn på banen. Det afrikanske energiselskapet Technova har kommet med en arrestordre for den samme riggen.

«Selskapet er i prosess med å gjennomgå rettsforhandlingene og bekrefter at det anser kravene fra Technova for å være uten grunnlag. Selskapet vil umiddelbart ta skritt for å bestride rettsforhandlingene, inkludert å bestride den nevnte arrestordren,» heter det.

Største eier i Dolphin Drilling er Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard ETC, som eier rundt 17 prosent av selskapet, tilsvarende 273,8 millioner kroner. Spetalen sitter også i styret sammen med sin kompanjong Martin Nes.

Investorkontakt i Dolphin Drilling, Ingolf Gillesdal, har ikke besvart Finansavisens henvendelser tirsdag kveld.