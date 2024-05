Sterkeste resultat på mange år

Et godt offshoremarked gjør at Eidesvik Offshore legger frem sitt beste kvartalsresultat på lenge. Kombinert med gode utsikter, mener styret at det nå er rom for utbytte.

Med en flåteutnyttelse på 96 prosent, hadde Bømlo-rederiet inntekter på 183 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 67 millioner kroner i årets første kvartal.

Det er en vekst på henholdsvis 37 og 142 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Vi har ikke sett et så sterkt resultat i et første kvartal på syv år, sier konsernsjef Gitte Gard Talmo i Eidesvik Offshore i forbindelse med presentasjonen av kvartalsrapporten onsdag.



Eidesvik Offshore (Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 183,4 133,5 Driftsresultat 23,7 −13,9 Resultat før skatt 9,4 −25,1 Resultat etter skatt 9,4 −25,1

Samtidig har ikke rederiet hatt en sterkere ordrebok på ni år. Ordreboken vokste med 44 prosent og nådde 2,84 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– Oljeservicesektoren opprettholder momentum, med fortsatt høy oljepris og solide etterspørselsutsikter. Det er et svært stramt marked, med knapphet på skip, høy utnyttelse og stigende rater, sier Talmo, som venter at dette vil fortsette.

– Det er svært positive markedutsikter i alle våre segmenter, legger hun til.

Betaler utbytte

Gode resultater og utsikter gjør at Eidesvik Offshore nå betaler utbytte, som et av få offshorerederier. På generalforsamlingen senere i mai, vil styret foreslå et utbytte på 25 øre pr. aksje, eller totalt 18 millioner kroner.



Eidesvik Offshore er blant få rederier som har våget å satse på nybygg, og bestilte byggingen av et subseaskip sammen med en partner i kvartalet. Dette har levering tidlig i 2026, og er sikret en lang kontrakt med Reach Subsea.

Skipet finansieres ved egenkapital fra de to partnerne og rundt 70 prosent gjeld i SpareBank 1 Nord-Norge og Eksfin. Eidesvik, som vil eie 50,1 prosent av skipet, vil ta av kontantbeholdningen for å dekke sin del av egenkapitalen.

Rederiet har i tillegg opsjon på bygging av fire slike skip til.

Eidesvik Offshore har fått redusert gjelden kraftig de seneste årene. Ved utgangen av første kvartal hadde det en netto rentebærende gjeld på 443 millioner kroner.