Rederiet Edda Wind fikk et resultat på 1,74 millioner euro i første kvartal etter driftsinntekter på 17 millioner euro. EBITDA-resultatet var 7 millioner euro og driftsresultatet vel 4 millioner euro.

Tekniske utfordringer med landgangssystemene ombord førte til at tre skip midlertidig ble tatt ut av drift. De er nå tilbake og betjener sine kontrakter i henhold til avtalene.

Det børsmoterte Haugesund-rederiet har spesialisert seg på å drive servicefartøyer for bruk i havvindindustrien og har – medregnet skip under bygging – en flåte på 13 fartøyer. Seks nybygg skal leveres fra og med fjerde kvartal i år til og med første kvartal 2026.

– Ideelt posisjonert

Ved utgangen av kvartalet var kontraktsreserven inkludert befrakternes opsjoner 416 millioner euro, tilsvarende drøye 4,8 milliarder kroner. Av dette er 299 millioner euro faste avtaler.

Det er et begrenset antall spesialskip av denne typen tilgjengelig de kommende årene, og etterspørselen er anslått å vokse betydelig mer enn tilbudet.

Edda Winds adm. direktør Kenneth Walland sier at selskapet har etablert sterke relasjoner med nøkkelaktører i markedet og inviteres til å delta i alle anbudsrunder.

– Med flere usluttede nybygg er vi ideelt posisjonert for å sikre arbeid i et stadig mer attraktivt marked for spesialiserte offshore vindservicefartøyer, sier han.

Ny eierkonstellasjon

I begynnelsen av måneden ble det kjent at Edda Winds gründer, skipsreder Johannes Østensjø, hadde solgt alle sine 21,3 millioner aksjer i rederiet til kurs 24,50 kroner – et aksjesalg for 522 millioner kroner.

John Fredriksens Geveran Trading kjøpte 10,3 millioner av aksjene, mens Wilhelmsen New Energy kjøpte 6,3 millioner aksjer og Idan Ofers EPS Ventures 4,7 millioner.

Walland sa at han så positivt på den nye eiersammensetningen og mente at rederiet hadde tre sterke eiere med samme ambisjon om at selskapet skal vokse og ressurser til å gjennomføre dette. Samtidig roste han Østensjø for å ha bygget opp rederiet i et spennende nytt segment.

