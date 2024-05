Salgssignal i Brent-oljen

Bruddet på halslinjen i hode-skulder-formasjonen og 87-nivået i slutten av april utløste salgssignaler og åpnet for fall til 83 dollar. I forkant ble den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet brutt.

Brent-oljen punkterte den tekniske støtten i underkant av 83 dollar tirsdag og fallet fortsetter onsdag. Det kan åpne for testing av den tekniske støtten på 81,45-nivået. Brudd på det nivået vil utløse nytt salgssignal og åpne for testing av 80-nivået.

For å snu tendensen må det settes en ny bunn over den forrige i RSI-chartet. I tillegg må den fallende trendlinjen og 50-nivået brytes.

Legg også merke til at det kan være en enda større hode-skulder-formasjon under utvikling, med halslinje på rundt onsdagens nivå. Det vil vi i så fall komme tilbake til dersom den utvikler seg videre og bruddet er et faktum.

Se hele den tekniske analysen av Brent-oljen i videoruten over.



