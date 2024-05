Vindparkinstallasjonsselskapet Cadeler melder i dag at de har signert en betydelig kontrakt med en uoppgitt kunde.

Hvis alle opsjoner benyttes i løpet av den fireårige avtalen, vil det være den største avtalen i Cadelers historie verdsatt til mellom 400-700 millioner euro – 4,6-8,1 milliarder kroner.

Avtalen sikrer tilgjengeligheten av ett eller flere kapable fartøy fra den fulle allsidigheten til Cadelers flåte av vindparkinstallasjonsfartøy, inkludert et nybygg A-klasse fartøy som for tiden er under konstruksjon. Arbeidet er planlagt å begynne i 2027.

Avtalen er betinget av et vellykket utfall for den uoppgitte kunden i en kommende auksjon i 2024.