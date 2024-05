BW Offshore melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 85,5 millioner dollar i første kvartal 2024, opp fra 79,5 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene gikk fra 166,3 til 168,6 millioner dollar, etter en oppetid på 100 prosent i kvartalet.

Resultatet etter skatt fra videreført virksomhet ble mer enn doblet fra 17,8 til 36,8 millioner dollar.

Barossa-prosjektet er i rute

Samtidig opplyser selskapet at FPSO-prosjektet Barossa skrider frem i tråd med planen, og ved utgangen av april var det 82 prosent fullført. I Singapore var 13 av 16 toppmoduler da løftet om bord og integrert. Offshore Australia har komponentene til forankringssystemet blitt levert og installert på Barossa-feltet.

– Vi leverer et kvartal med sterk drift på tvers av vår FPSO-flåte og god fremgang i integrasjonen av BW Opal-toppsiden. Vi har ytterligere styrket vår finansielle stilling med aksjesalget i BW Energy og resterende «legacy»-eiendeler. Dette gir et sterkt grunnlag for et attraktivt og stabilt kvartalsutbytte og fremgang for vekstmuligheter som oppfyller våre kriterier i et sterkt FPSO-marked, sier konsernsjef Marco Beenen i en kommentar.

Betydelige kontantstrømmer

BW Offshore forventer å generere betydelige kontantstrømmer også fremover, og basert på ordrereserven guider selskapet stadig EBITDA på 290-310 millioner dollar for 2024.

«Økende energietterspørsel, geopolitiske konflikter og underinvestering i produksjonskapasitet fortsetter å holde olje- og gassprisene høye, og øker interessen for å utvikle nye FPSO-prosjekter. Disse prosjektene har typisk lange produksjonsprofiler, lave break-even-kostnader og fokus på lavere utslipp», skriver selskapet i rapporten.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,06 dollar pr. aksje for første kvartal, tilsvarende en utbetaling på 11 millioner dollar.