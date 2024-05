Oljeprisene tikker bittelitt nedover fredag.

Juli-kontrakten for Brent-oljen står i 81,38 dollar pr. fat, som er praktisk talt uendret siden midnatt, men ned fra 82,42 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen er også marginalt endret og står i 76,95 dollar pr. fat.

Renteutsiktene tynger

Brent- og WTI-kontraktene falt torsdag til sine laveste nivåer på flere måneder, og begge ligger an til fall på 3-4 prosent for uken. Torsdagens fall materialiserte seg etter at referatet fra det siste rentemøtet i Federal Reserve signaliserte inflasjonsbekymringer – og dermed ga forventninger om at rentene kan holdes høyere lengre.

– Det såre etterspørselssentimentet skyldes Feds haukete renteutsikter og et mulig bakteppe med renter «higher for longer» har tynget oljeprisene betydelig denne uken, sier senior markedsanalytiker Priyanka Sachdeva i Phillip Nova til Reuters.

Kjøresesongen starter

Videre innledes mandag den amerikanske kjøresesongen med markeringen av Memorial Day. Dette er noe investorer vil følge med på, ettersom amerikanske bilister står for omtrent 10 prosent av global etterspørsel etter bensin.

Neste uke (lørdag 1. juni) møtes også Opec+ for å diskutere produksjon utover første halvår, og Bloomberg påpeker at det er bred konsensus om at kuttene på rundt to millioner fat pr. dag videreføres.

– Møtet vil fjerne usikkerheten om produksjonen. Etterspørselen i USA er i ferd med å komme seg og bør få seg et løft fra kjøresesongen, sier analytiker Zhou Mi ved Chaos Research Institute i Shanghai.