Troll ble oppdaget i 1979 som et av verdens største gassfelt. Produksjonen startet i 1995. Etter at Russland stoppet gassforsyningen til Europa er gassproduksjonen fra Norge blitt enda viktigere. Gassen fra Troll utgjør alene rundt 10 prosent av Europas behov.

Nå skal 12 milliarder kroner investeres for å videreutvikle gassinfrastrukturen i Troll Vest.

Investeringene vil fremskynde produksjonen fra reservoaret, slik at dagens høye gasseksportnivå fra Troll- og Kollsnesverdikjeden kan opprettholdes mot 2023, kommer det frem i en pressemelding fra Equinor.

God avkastning

– Dette er et svært lønnsomt prosjekt som vil sikre høy gassproduksjon fra Troll-feltet. Partnerskapets beslutning er viktig for at vi fullt ut kan utnytte kapasiteten i eksisterende infrastruktur. Vi har valgt å bruke kjente og solide leverandører som vi i stor grad har rammeavtaler med, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

Den nye infrastrukturen vil akselerere produksjonen fra reservoaret, tilsvarende omtrent 55 milliarder standard kubikkmeter gass. På det meste vil det årlige bidraget fra den nye utbyggingen utgjøre rundt 7 milliarder standard kubikkmeter gass.

Energisikkerhet

– Sammen med partnerne, Gassco og norske myndigheter har vi jobbet for å maksimere energileveransene fra norsk sokkel siden 2022. Med dette prosjektet fortsetter Troll og Kollsnes å bidra vesentlig til norsk sokkels rolle som stabil og sikker energileverandør til Europa i en krevende tid, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Equinor er operatør på feltet med 30,6 prosent eierandel. Partnerne er Petoro med 56 prosent, Shell med 8,1 prosent, før TotalEnergies på 3,7 prosent og ConocoPhillips med sine 1,6 prosent.

Det vil nå sendes en underretning til Energidepartementet om utbyggingen i henhold til petroleumsloven.