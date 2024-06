Nettselskapene må ikke bli en propp i solsystemet

Debattinnlegg: Kaare Oftedal, partner, og Anders Hilt, senioradvokat, Advokatfirmaet DLA Piper Norway

Stortinget har satt et mål om å bygge ut 8 TWh solkraft innen 2030. Én av de enkleste veiene til mål er å bygge på «grå arealer» hvor sol egner seg.

Kaare Oftedal. Foto: Sturlason

Anders Hilt. Foto: DLA Piper

Å bygge ut kraftproduksjon i Norge er en strengt regulert affære, hvor mange ulike myndighets- og beslutningsorganer er involvert. I et forsøk på å forenkle saksbehandlingen, har derfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etablert et hurtigspor for behandling av solkraft. Dette vil typisk kunne anvendes der hvor det skal etableres solkraftanlegg på grå arealer ved eksisterende nettinfrastruktur. I prinsippet skal det administrative løpet da kunne gå fort, slik at det raskt kan gå over til den politiske behandlingen i kommunestyret.

Men disse hurtigsporene inneholder dessverre en potensiell propp i systemet: Nettselskapene. For å kunne få hurtigsporsbehandling, kreves nemlig følgende: «Kapasitet i nettet og løsningsvalg er avklart med tilgrensende netteier. Når det gjelder søknader fra forbrukere eller kraftprodusenter, skal det være inngått en avtale om tilknytning med tilgrensende nettselskap». Hvis nettselskapene bruker månedsvis, til og med årevis, på slike avklaringer – så er det ingen håp om reell hurtigsporsbehandling.

Frister for nettselskapenes saksbehandlingstid er ingen «silver bullet» for å få bygd ut mer solkraft, men det kan fjerne en propp i systemet som skaper stor frustrasjon

La det være klart, å koble store solkraftanlegg til nettet er ikke like rett frem overalt. Det skal gjøres grundige vurderinger av kraftmiksen i området, nettets totale kapasitet og andre forhold – som kan variere i kompleksitet. Noen steder er forholdene i nettet for sol mer krevende enn andre. Alt kan ikke gjøres på én dag, og selv om det kommer en positiv avklaring, kan det fortsatt ta tid før faktisk tilknytning kan skje. Men det gir selskaper som vil satse på kraftproduksjon fra sol en mye større forutsigbarhet enn dagens system.

Regjeringen foreslår allerede at reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE skal føre tilsyn med tidsbruken til nettselskapene for tilknytningsprosessen. Det bør samtidig innføres særregler som pålegger nettselskapene en frist for å behandle søknader med umiddelbart behov for rask avklaring, slik som solkraftanlegg på grå arealer. Det er naturlig at RME også fører kontroll/tilsyn med hvorvidt fristene overholdes. De bør også kunne gi en passende reaksjon når det foreligger fristbrudd. En lignende mulighet ble løftet frem i NOU-en «Nett i tide» i 2022 uten at dette så langt er fulgt opp.

Utfordringen med at avklaring skal skje «uten ugrunnet opphold» er at formålet med å sikre at personer og bedrifter ikke må vente unødig lenge på å få sine saker behandlet blir underordnet. Konkrete frister kan da sikre en synliggjøring av hva som er en akseptabel ventetid for avklaring. Særlig i plan- og bygningsloven er dette konkretisert med frister for å sikre tiltakshaverens interesser. Presedensen herfra har overføringsverdi til nettselskapene og deres vurderinger av solkraftprosjekter.

Frister for nettselskapenes saksbehandlingstid er ingen «silver bullet» for å få bygd ut mer solkraft, men det kan fjerne en propp i systemet som skaper stor frustrasjon – og skape forutsigbarhet for utviklere som vil satse.

