Enighet i oljeserviceoppgjøret

– Vi har fått et akseptabelt økonomisk oppgjør. Samtidig har vi fått på plass viktige ordninger som vil forbedre medlemmenes arbeidshverdag, sier Lill-Heidi Bakkerud, som har ledet forhandlingene for Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE&FLT).

Partene kom til enighet hos Riksmekleren seks timer på overtid, opplyser Industri Energi.

Lønn og bemanning var sentrale temaer i oppgjøret.

(NTB)