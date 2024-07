Selskap trekker seg fra Fosen-planer – lytter til reindriftsnæringen

– Etter dialog med reindriftsnæringen så har vi bestemt oss for ikke å forfølge mulighetene for utbygging, sier kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Aneo til NRK.

Like etter at Fosen-saken ble avgjort, kontaktet kraftselskapet grunneier og kommunene Inderøy og Indre Fosen om mulighetene for utbygging av vindkraft i det mye omtalte området.

Buene sier at selskapet var tidlig i kontakt med reindriftsnæringen, som var tydelig på at de ikke ønsker at Aneo skal gå videre med prosjektet.

– Den anbefalingen har vi tatt på alvor, sier han.

Det gleder leder for Sør-Fosen sijte Leif Arne Jåma.

– Jeg er glad for at Aneo har skrinlagt videre planer om vindkraft på Fosen, sier han.