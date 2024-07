Riggselskapet Shelf Drilling kunngjorde i dag at et datterselskap har sikret en 17-måneders kontrakt for jack-up riggen Shelf Drilling Winner med TotalEnergies EP Denmark.

Kontraktsverdien ligger rundt 68 millioner dollar, avtalen inneholder også en opsjon med to 7-måneders forlengelser.

Oppstarten er satt til mars 2025, og vil fortsette riggens nåværende operasjoner i Danmark.

Aksjen er klokken 09:45 opp 1,35 prosent til 22,50 kroner.