Offshore-opptur for Ulstein

NYBYGG NESTE: Et toppmoderne hybrid Ocean Energy Construction Vessel (OECV) med opsjon på to søsterskip er bestilt på Vard-verftet Langsten i Tomrefjord. Skipet blir 120 meter langt og 25 meter bredt og utstyres med motor som vil være klargjort for alternativt lavutslippsdrivstoff. Illustrasjon: Vard Design