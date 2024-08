Rødt-topp åpner for kjernekraft i Norge

– Vi kommer ikke utenom kjernekraft på verdensbasis. Kjernekraft er ikke perfekt, men den norske stat må ta ansvar for å hente inn mer kunnskap, sier energipolitisk talsperson Sofie Marhaug til Vårt Land.

Tirsdag la den interne energikommisjonen i Rødt frem en rapport som åpner for ny, norsk kjernekraft.

Om kommisjonen får gjennomslag, vil det være et klart brudd med dagens partiprogram, der Rødt slår fast at det ikke skal bygges ut atomkraftverk i Norge, med et unntak for statlig forskning på thoriumkraftverk.

SVs Lars Haltbrekken stiller seg kritisk til rapporten.

– Rødt sin kraftrapport er basert på drømmer og luftslott. Om vi satser på ny kjernekraft, vil vi kaste vekk masse penger. Det er rett og slett uansvarlig å skulle satse på ny kjernekraft før vi har ryddet opp etter oss, sier han.

Marhaug trekker frem at kommisjonen ikke tror kjernekraft blir en del av energimiksen i Norge i 2030 og heller kanskje ikke i 2050, men at det ligger langt frem i tid.