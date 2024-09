Regjeringen har som mål å bygge 30 GW havvind, som tilsvarer en årsproduksjon på 124 TWh. Livsløpsutslippene fra flytende havvind blir da opptil 4,6 millioner tonn i året, kontra 0,7 millioner tonn dersom den samme kraftmengden ble produsert med kjernekraft. Differansen på 4 millioner tonn er like stor som utslippene fra alle personbilene i Norge.

Dersom kjernekraft får konkurrere på lik linje med havvind, kan det altså gi en klimagevinst som er større enn elbilsatsningen, som kostet staten 43 milliarder kroner i fjor.

Når energiminister Terje Aasland (Ap) skal begrunne havvindsatsningen, begynner han alltid med å si at det vil gi oppdrag til offshorenæringen. Men også kjernekraft kan gi oljebransjen en mulighet til å omstille seg i mer klimavennlig retning. Da den svenske regjeringens kjernekraftkoordinator besøkte Arendalsuka, påpekte han at kompetansen i olje- og gassbransjen gir Norge gode forutsetninger for å bygge og drifte kjernekraftverk.

Finanspolitikkutvalget advarte om at offentlig støtte til teknologiutvikling medfører stor risiko for tilkarringsvirksomhet. De konkluderte også med at det er uklart om Norge i fremtiden vil ha et komparativt fortrinn i produksjon av ny fornybar energi, og at det dermed ikke er opplagt at en satsing på utstrakt videreutbygging av fornybar energi er fornuftig politikk.

Dersom regjeringen hadde lyttet til disse advarslene, ville de ha latt havvind og kjernekraft få konkurrere på like vilkår, for eksempel ved å åpne for å investere i begge energikildene på kommersielt grunnlag, og ved å gi Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge beskjed om å likebehandle de to energikildene. Det kan godt hende at det ville ha ført til at både havvind og kjernekraft ble bygget ut, slik det gjøres i Storbritannia, USA, Sverige og flere andre land.

En slik nøytral tilnærming ville ha forbedret folks tillit til energipolitikken, og dermed dempet konfliktnivået som i dag hindrer enhver form for kraftutbygging. Det ville alle ha vært tjent med.

Håvard Kristiansen

Operasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft