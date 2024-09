Gitte Gard Talmo har sagt opp som konsernsjef i Eidesvik Offshore for å ta en stilling i et internasjonalt selskap utenlands, går det frem av en børsmelding.

Gard Talmo har 22 års fartstid i Eidesvik Offshore, og inntok sjefsstolen 1. januar 2022. Hun hadde da hatt stillingen som kommersiell direktør i over 19 år, og etterfulgte Jan Fredrik Meling som gikk av med pensjon etter å ha ledet selskapet i 16 år.

Gard Talmo fortsetter som konsernsjef inntil videre, mens Eidesvik Offshore-styret innleder jakten på en erstatter.

– Eidesvik Offshore er i en finansielt og strategisk sterk posisjon med et kompetent team som vil fortsette å utvikle selskapet, sier den avtroppende sjefen i en kommentar.

Et sjeldent utbytte

Eksempelvis la Gard Talmo i mai i år frem en førstekvartalsrapport som viste det beste resultatet på mange år. Ordreboken var den sterkeste på ni år.

– Markedet er svært stramt, med knapphet på skip, høy utnyttelse og stigende rater. Markedsutsiktene er svært positive i alle våre segmenter, sa hun den gang.

De gode resultatene og utsiktene var utslagsgivende for at Eidesvik Offshore i mai betalte ut utbytte, som et av få offshorerederier. Utbyttet lød på 25 øre pr. aksje, eller drøye 18 millioner kroner.

Andre kvartal var svakere enn samme periode i 2023, etter at inntektene falt fra 240,5 til 197,8 millioner kroner og driftsresultatet fra 418,1 til 41,1 millioner kroner. 2023-resultatet var da riktignok preget av en reversering av nedskrivninger på 332 millioner kroner.