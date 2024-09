«At Borr Drilling forsvinner fra Oslo Børs vil dessverre gå utover noen få store norske institusjoner som ikke vil ha samme mandat til å kjøpe aksjen når den er notert i USA», skrev Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes etter exit-planene.

Nå vil Folketrygdfondet, som er sjette største eier i Borr Drilling, stemme mot forslaget om avnotering på Oslo Børs, ifølge DN.



– Det er synd for norsk næringsliv, synd for den riggsektoren som vi har hatt på børsen, synd for oss som investorer og synd for Oslo Børs som markedsplass, sier Folketrygdfond-sjef Kjetil Houg til avisen.

STEMMER MOT: Adm. direktør i Folketrygdfondet Kjetil Houg Foto: Ivan Kverme

– Vi kommer til å stemme mot. Det at selskapet går ut av noteringen på Oslo Børs er ikke i vår interesse, legger han til.

Får mindre boltreplass

En avnotering fra Oslo Børs vil begrense fondets investeringsmuligheter, siden det kun kan investere i selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Dette vil tvinge fondet til å selge aksjene og plassere midlene i andre selskaper, hvor fondet kanskje allerede har betydelige investeringer.

Fondet har også restriksjoner på hvor mye det kan eie i hvert enkelt selskap, samt utenfor Norge, og står nå i fare for å bryte sitt mandat, påpeker DN.

Borr-styret, med Tor Olav Trøim i spissen, mener at det er til selskapets og dets aksjonærers beste dersom Borr Drilling forblir børsnotert, men kun i New York.

– Ikke noe galt med Norge

– Det er viktig for oss å si at det er ikke noe galt med Norge eller med Oslo Børs som sådan, svarer Borr-sjef Patrick Schorn, som også avviser at hensyn til å bruke aksjen som oppkjøpsvaluta eller hente penger til oppkjøp har vært noe tema.

En av grunnene er at mesteparten av den daglige omsetningen av selskapets aksjer skjer på New York-børsen. Samtidig mener styret at en avnotering i Oslo vil lette på regulatoriske prosesser, samt gi lavere kostnader, noe som er ønskelig for å gjøre de administrative sidene av selskapet enklere.

Samtidig mener styret at en separat notering i USA vil øke likviditeten i aksjen, ettersom all handel vil foregå på én børs. I tillegg forventes det å gi økt interesse fra amerikanske investorer og analytikere, noe som kan tiltrekke en bredere investorbase og kapital.