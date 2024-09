– Utfordringen i havvind er at det har vært en del forsinkelser, utsettelser og kanselleringer av prosjekter, samtidig som det har vært bestilt mange nybygg, sier Fearnley Offshore-analytikeren.

Han snakker om de formålsbygde serviceskipene som benyttes til igangsettelse og vedlikehold av havvindparker, og som for eksempel ikke egner seg i subseamarkedet.

Blant de som har slike skip under bygging finner man selskaper som Integrated Wind Services og Edda Wind. Nylig bestilte Norstar Renewables bygging av ytterligere to slike skip med planlagt levering innen 2026, og med dette har den totale flåten av slike spesialskip nå rundet 100 enheter.

– Det kan se ut som at det har vært dyttet litt for mye kapital i den retningen. Akkurat nå bygges det for mye, sier Skjong i Fearnley Offshore Supply.

– Flåtebalansen for denne typen skip ser «soft» ut på dagens leveringsplan fordi det ifølge våre prognoser blir større tilgjengelighet på skip enn behovet tilsier i 2025 og 2026, legger han til.

Stigende behov

Skjong venter imidlertid at aktiviteten i havvind vil fortsette å stige, og ser et vedvarende økende behov for slike skip, spesielt på lang sikt.

– Behovet for den type tjenester vil utvilsomt fortsette å stige, men man får en pust i bakken mellom 2024 og 2025 på grunn av utsettelser og forsinkelser. Antall igangsettelser blir ikke så høyt som man har sett tidligere.

– Hvis man får ned tempoet på kontraheringer nå, så vil balansen komme tilbake på mellomlang sikt. Aktiviteten tar seg opp, men det fordrer også at rederiene utviser disiplin. Man rekker ennå å bestille båt for levering i 2027.

Flere fartøysdøgn

Det som samtidig kan virke i rederienes favør er at behovet for slike skip gjerne ender opp med å bli høyere enn det som i dag ligger i budsjettene til utbyggerne. For eksempel at antall fartøysdøgn i forbindelse med igangsetting eller vedlikehold av havvindparker blir høyere enn antatt.

Som følge av dette, og en rekke forsinkelser ved skipsverftene, har markedet for disse skipene vært svært sterkt så langt i år.

– Poenget er likevel av kostnadene skal ned og effektiviteten opp når parkene blir større. Hvis man stadig bruker mer tid på igangsetting og vedlikehold enn ventet, så vil dette bare være midlertidig om ikke det skal utgjøre en mer systemisk utfordring.

Han peker også på at disse spesialskipene potensielt kunne ha gjort andre ting for å øke antall fartøysdøgn, som for eksempel enkle subseaoppdrag, som å ta prøver og gjøre undersøkelser på havbunnen.

Videre kan det sterke subseamarkedet fortsette å trekke subseaskip ut av havvindmarkedet slik at det åpner opp for mer jobb for de spesialbygde serviceskipene for havvind.

– I subseamarkedet er behovet i år allerede høyere enn det var ved forrige «peak», og det forventes å øke frem mot 2027 og holde seg der i flere år.