ENKELT Å FORSTÅ: – Før fikk vi ofte høre fra analytikere og investorer at Golar LNG var vanskelig å forstå og analysere. Nå kan vi fastslå at det aldri har vært lettere å forstå oss enn det er i dag, sier adm. direktør Karl Fredrik Staubo, her på Pareto-konferansen onsdag. Foto: Ivan Kverme