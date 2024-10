På mandag ble det kjent at Equinor kjøper 9,8 prosent av aksjene i offshore vindselskapet Ørsted, med intensjon om å øke til 10 prosent, for totalt 2,5 milliarder dollar (26,5 milliarder kroner med dagens valutakurs). Aksjen falt 3,4 prosent på nyheten, mens sammenlignbare selskaper i Europa steg den dagen (Shell, BP, Eni).

Equinor ønsker ikke plass i styret til Ørsted.

Det er heller ingen synergieffekter mellom Ørsteds virksomhet og Equinors gassforsyning, og heller ikke i handelen med gass og kraft, ifølge Citi-analytiker Alastair Syme.

Citi: Selg Equinor

Citi har i lengre tid vært bekymret for nettopp kapitalallokeringen til Equinor.

I et notat skriver analytikeren at kjøpet av Ørsted-aksjene «ser ut til å være i tråd med vårt tidligere synspunkt», da salgsanbefalingen i noen grad er basert på «bekymringer om kapitalallokeringen».

Beslutningen om å kjøpe Ørsted-aksjene var «en finansiell investering, og etter vår mening en investering med lav avkastning», heter det i analysen.

«Integrasjon kan komme dersom Equinor på et tidspunkt i fremtiden velger å konsolidere eierskapet fullt ut i Ørsted», skriver Syme.

Kursmålet forblir uendret på 230 kroner.

JPMorgan: Selg Equinor

JPMorgans Catalyst Watch-team anbefaler kundene sine å shorte Equinor samtidig som man går long i oljeselskapet ENI.

For Equinors del mener JPM-analytikerne at det er to hovedfaktorer som trekker.