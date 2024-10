VENTER PÅ SØKSMÅL: – Han kan skrive så mange brev han vil. Hvis han stevner oss for Oslo tingrett vil det gi grunnlag for motsøksmål knyttet til falske dokumenter, så det vil åpne en interessant sak for oss, sier styreleder Viktor Jakobsen i EAM Solar. Foto: Eivind Yggeseth