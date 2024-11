I juli kjøpte franske Altrad 25 prosent av Beerenberg og la inn et bud på 41,50 kroner pr. aksje for de resterende aksjene.

Samtidig krevde franskmennene at 90 prosent av aksjonærene måtte akseptere budet for at det skulle gå gjennom. Dette har imidlertid ikke Altrad oppnådd. Selskapet sitter selv på 24,7 prosent av Beerenberg-aksjene, og har mottatt aksepter som gjør at selskapet vil få en eierandel på 75,19 prosent, men har siden avveket fra akseptgraden.

Mandag har Altrad kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling i Beerenberg for å bytte ut hele styret med representanter fra Altrad. I tillegg foreslås det å ta Beerenberg av børs.

Den ekstraordinære generalforsamlingen er planlagt avholdt i første halvdel av desember.

Motstand

Flere profilerte investorer som Kristian Falnes, Grunde Eriksen og Ulf Huse har tidligere gått ut mot budet og ment det er for lavt.

– Dersom franskmennene tar over selskapet på 41,50 kroner aksjen, er det en kjempedeal for dem. Det er et ran basert på inntjeningen som kan forventes fremover. Det kan gå bedre eller dårligere, men ut fra det man kan forvente er verdsettelsesmultiplene veldig lave, sa Falnes til Finansavisen i august.

Beerenberg-aksjen er notert på Euronext Growth i Oslo og har vært handlet til mellom 39,60 og 41,40 kroner de seneste månedene.

Forlenger avtale

Mandag ble det også kjent at Beerenberg har inngått en kontrakt med Aker Solutions for vedlikeholdstjenester på sokkelen. Kontrakten er en forlengelse av en eksisterende rammeavtale mellom de to, og vil vare ut 2026.

Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 200 millioner kroner, opplyser selskapet i en børsmelding.