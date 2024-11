Hexagon girer opp i tjenestetilbudet

Hexagon Composites har via datterselskapet Hexagon Agility kjøpt opp det California-baserte selskapet Specialty Fleet Services' eiendeler, opplyses det i en melding.

Specialty Fleet Services omtales som en ledende leverandør av mobile tjenester og inspeksjon innen naturgass (CNG, LNG og RNG) i USA og Canada. Vedlikeholdstjenestene deres skal minimere lastebilers nedetid.

For Hexagon-virksomheten Hexagon Agility FleetCare betyr oppkjøpet en utvidelse av tjenestetilbudet innen ettersalgsservice samt en tredobling av den mobile servicekapasiteten.

– Svært ettertraktet

Virksomheten som kjøpes opp, vil bli fullt integrert inn i Hexagon Agility FleetCare, som ble opprettet i fjor som den eneste servicevirksomheten fullt dedikert til flåter som går på rent drivstoff.

Brad Garner, direktør for FleetCare i Hexagon Agility, forklarer i meldingen at oppkjøpet er strategisk og at det vil tilføre selskapet «svært ettertraktet» servicekapasitet, ny og viktig kompetanse samt «komplementær geografisk dekning».

I dag kjører det rundt 175.000 naturgassdrevne kjøretøy på veiene i USA, opplyses det.