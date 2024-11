Giske vil stanse elektrifiseringen av oljeinstallasjonene

Nettleien vil øke med 30 prosent i Midt-Norge fram til 2030, og strømprisen med mer enn 80 prosent, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Systemet er jo slik at det er forbrukerne som betaler for nettutbygging. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene med kraft fra land øker behovet for overføring og nett, ettersom det da trengs å «etterfylles» med kraft til resten av Midt-Norge, sier Trond Giske, leder i Ap-lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum til Adresseavisen.

Mer kontroll over strømmarkedet er en av de viktigste sakene for Giske og hans lokallag.

Men prosessen er allerede i gang. Allerede for snart et år siden bestemte regjeringen at Draugen (Okea) og Njord (Equinor) utenfor Fosen skal få ta strøm fra land til driften av plattformene. Det jobbes også med at tre andre Equinor-plattformer og én Aker BP-installasjon på Haltenbanken utenfor Nord-Trøndelag skal få strøm fra land.

Giske mener det likevel ikke er for sent å stanse det han kaller «galimatias».

– Vend i tide, det er ingen skam å snu, lyder en fjellvettregel. Jeg tror elektrifiseringen virker mot sin hensikt i klimakampen. Folk er opptatt av klimaet; de vil at planeten skal ivaretas. Men de er mot symbolpolitikk og tiltak som ikke virker.