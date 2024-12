Fredriksen-selskap deler ut utbytte

NorAm Drilling utbetaler et utbytte på 0,04 dollar per aksje for november.

Det kommer frem av en børsmelding mandag.

Riggselskapet rapporterte en riggutnyttelse på 91 prosent i november, med 10 av 11 rigger i arbeid.

I desember er 91 prosent av tilgjengelige riggdager allerede kontraktsfestet, med en kontraktsreserve på omtrent 14 millioner dollar utover måneden.