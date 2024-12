Har hentet en milliard

Moreld-sjef Geir Austigards selskap Oddakilen sikrer seg aksjer for 3,2 millioner kroner.

Notering

Med forbehold om Oslo Børs' godkjenning av noteringssøknaden og fullføring av en påtenkt omorganisering, forventes det at aksjene til Moreld vil noteres på Euronext Growth 19. desember.

Moreld-sjef Geir Austigard uttalte tidligere i uken at selskapet med en omsetning på nær ni milliarder kroner har nådd en skala hvor børsnotering er et logisk neste steg, og at selskapet ønsker å dra nytte av kapitaltilgangen og synlighet i markedet.

– Vår forretningsmodell resulterer i sterk generering av kontantstrøm, noe som betyr at vi vil være godt posisjoner for å betale utbytte, og gir en attraktiv balanse mellom vekst og direkte avkastning for investorer, sa Austigard.

Reorganisering

Moreld Gruppen ble dannet i desember i fjor med Aurora Group som morselskap, da 100 prosent av aksjene i More Holdco Apply AS og Global Maritime Group AS ble kjøpt av Aurora Groups datterselskap Moreld Group AS.

I juni inngikk Moreld en avtale med HitecVision om kjøp av undervannsentreprenøren Ocean Installer. Prislappen er ikke kjent, men etter det Finansavisen erfarer skal det ha vært snakk om godt over 1 milliard kroner.

Sammen med oppkjøpet gjennomførte Moreld en privat kapitalinnhenting på 225 millioner dollar, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, i sikrede obligasjoner hos institusjonelle kredittfond. I tillegg til å finansiere oppkjøpet, skal dette brukes til å refinansiere eksisterende gjeld og forbedre likviditeten.

I forbindelse med børsnoteringen gjøres det nå en reorganisering av Moreld Gruppens eierstruktur. Selskapet som børsnoteres vil eie 100 prosent av det nåværende morselskapet til gruppen, Aurora Group Plc., og alle nåværende eiere av aksjer og tegningsretter vil få sitt eierskap rullet opp i det nye børsnoterte selskapet.