Vår Energi bekrefter i en børsmelding torsdag et oljefunn i avgrensningsbrønnen Countach nær Goliat-feltet i Barentshavet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til 4 og 25 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe).

Dette bringer totale estimerte utvinnbare ressurser i Countach-funnet til 10-55 mmboe.

Tre brønner til i 2025

Funnet bekrefter samtidig potensialet for Goliat-ryggen med et samlet ressursanslag på over 100 mmboe og i selskapets planlagte leteprogram for 2025 inngår ytterligere tre letebrønner i området mellom Countach og Goliat-feltet, nærmere bestemt Zagato Nord, Zagato Sør og Goliat Nord.

– Det er veldig oppløftende med et oljefunn nær eksisterende infrastruktur, og vi er spent på det øvrige potensialet i området. Zagato Nord, Zagato Sør og Goliat Nord har alle tilsvarende potensial som Countach-funnet. Ved å benytte eksisterende infrastruktur og tilgjengelig kapasitet på Goliat, er det gode muligheter for å realisere betydelige tilleggsressurser, sier driftsdirektør Torger Rød i en kommentar.

Henter ny seismikk

I tillegg til oljen i Kobbe-formasjonen med god reservoarkvalitet, omfatter dagens funn også en oljekolonne på over 200 meter i Klappmyss-formasjonen. Til tross for at reservoarkvaliteten der er dårligere, åpner dette ifølge Vår Energi for nye muligheter i den dypere delen av Goliat-ryggen.

For å utvikle Goliat-området videre, planlegger selskapet å innhente ny 3D- og 4D-seismikk i løpet av 2025.

Countach-brønnen er den første i Vår Energis planlagte to-årige borekampanje i Barentshavet, i samarbeid med Equinor, Etter avsluttet arbeid i Countach er det planlagt en ny letebrønn på Elgol-prospektet rundt 17 kilometer nordøst for Goliat.

Vår Energi opererer lisensen med 65 prosent eierandel, mens Equinor eier resten.