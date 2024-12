I månedsrapporten for desember skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) at Opec+-avgjørelsen om å utsette de frivillige produksjonskuttene med ytterligere tre måneder og forlenge opptrappingsperioden med ni måneder frem til september 2026 vil svekke mulighetene for overskuddstilbud til neste år.

Beskjeden etterspørselsvekst

IEA hevder videre at verdens oljemarked ser ut til å forbli godt balansert i 2025, til tross for vedvarende usikkerheter knyttet til etterspørsel, produksjonskutt og geopolitiske spenninger.

Ifølge organisasjonen fører vedvarende overproduksjon fra enkelte Opec+-medlemmer samt sterk tilbudsvekst fra land utenfor Opec+ til at markedet vil være godt forsynt til neste år.

Verdens oljeetterspørsel forventes å vokse fra 840.000 fat pr. dag i 2024 til 1,1 millioner fat pr. dag i 2025, med et samlet forbruk på 103,9 millioner fat pr. dag. Veksten er i hovedsak drevet av petrokjemisk industri, mens etterspørselen etter drivstoff til transport forblir begrenset av teknologisk utvikling og endrede adferdsmønstre.

Særlig veksten utenfor OECD har avtatt, med Kina som den største bidragsyteren til nedgangen. IEA peker på at den dempede etterspørselsveksten reflekterer svakere økonomisk utvikling i fremvoksende økonomier som Nigeria, Pakistan, Indonesia, Sør-Afrika og Argentina.

Les også – Veldig oppløftende funn Vår Energi bekrefter oljefunn nær Goliat-feltet i Barentshavet, og ser «gode muligheter» for å finne betydelig mer i området.

Usikkert hvor lenge kuttene vil vare

Selv om Opec+ nylig besluttet å fortsette med de frivillige produksjonskuttene på 2,2 millioner fat pr. dag med ytterligere tre måneder, samtidig som opptrappingsperioden forlenges, er det likevel usikkert når kuttene faktisk vil bli avsluttet, noe som kompliserer markedets balanseprognoser.

IEA anslår at markedet kan oppleve et overskudd på 950.000 fat pr. dag i 2025, og dette kan øke til 1,4 millioner fat pr. dag dersom Opec+ begynner å trappe opp produksjonen allerede i mars samme år.

Sterk produksjonsvekst fra land utenfor Opec+ – inkludert USA, Brasil, Guyana, Canada og Argentina – forventes å tilføre mer enn 1,1 millioner fat pr. dag i samlet tilbud i 2025.

Les også Goldman om tankmarkedet: – Betydelig nedside Dersom konflikten i Rødehavet løses, kan tankratene falle 30 prosent innen 2026.

Frykter markedssjokk

Globale oljelagre falt kraftig i oktober, men hentet seg noe inn igjen i november. OECD-industrilagre ligger fortsatt under det femårige gjennomsnittet. Samtidig handles råolje innenfor et relativt stabilt prisintervall på 70–75 dollar pr. fat.

IEA advarer imidlertid om at markedssjokk kan oppstå uten forvarsel, og understreker viktigheten av oljeberedskap.

«Når året går mot slutten, fremstår oljemarkedene som relativt rolige, med råolje som handles i området 70–75 dollar pr. fat. Men, som de siste årene har vist, kan markedssjokk komme uten forvarsel, noe som gjør oljeberedskap viktigere enn noensinne», skriver organisasjonen i rapporten.