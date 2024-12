Strømprissjokk tvinger frem sparegrep

Strømprisene fortsetter å stige, og torsdag vil strømprisen i NO2-området (Sørlandet) nå hele 13 kroner pr. kilowattime mellom klokken 17:00 og 18:00. I en ny undersøkelse fra Gudbrandsdal Energi viser det seg nordmenn er blitt mer bevisst på strømforbruket sitt siden 2021.

Undersøkelsen, som ble gjennomført av YouGov, viser at de høye strømregningene legger et betydelig press på privatøkonomien for mange nordmenn. Én av tre nordmenn sier de må kutte ned på aktiviteter eller innkjøp denne vinteren for å håndtere økte strømpriser.

Anbefaler varmepumpe

Prisøkningen skyldes hovedsakelig lite vind i Tyskland, som har redusert tilgangen på billig vindkraft og økt avhengigheten av dyrere gass- og kullkraft. I tillegg gjør vinteren og lavere temperaturer at flere etterspør mer strøm.

Det som bruker mest strøm i den kalde årstiden er oppvarming av hus og vann, som står for 60–70 prosent av det totale energiforbruket i norske hjem.

23 prosent av de spurte mente de ville prioritert installasjon av varmepumper som et energieffektiviseringstiltak, mens 18 prosent sier de ville ha prioritert tetting av varmelekkasjer rundt dører og vinduer. Likevel møter mange teknologiske og økonomiske barrierer for å ta slike grep.

– Som oppvarmingskilde bør man bruke varmepumpe, som vanligvis gir mer enn dobbelt så mye varmeenergi ut som de trekker fra strømnettet, sier daglig leder i Gudbrandsdal Energi, Marius Røed Sveipe.

LIKER VARMEPUMPER: Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdal Energi. Foto: Gudbrandsdal Energi

Sparing viktigere enn vindkraft

Undersøkelsen viser også at folk plasserer strømsparing blant de tre viktigste løsningene for fremtidens energibehov – foran både vindkraft og solkraft.

– Strømsparing hjelper ikke bare husholdningene med å redusere regningen og gjør umiddelbare fordeler, men bidrar også til å avlaste kraftsystemet, sier Sveipe.

– Ved å fokusere på små og effektive tiltak, kan vi alle være med på å gjøre en forskjell – både for egen økonomi og for samfunnet som helhet, legger han til.

Mens 16 prosent rangerer strømsparing som en nøkkelløsning, oppgir 26 prosent at de foretrekker utbygging av vannkraft, mens 21 prosent ønsker økt satsing på kjernekraft.

– Mange ønsker å bidra

Som en del av Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere strømforbruket med 10 TWh innen 2030, noe som gjør at det vil bli mer fokus på løsninger som handler om å bruke energi mer effektivt. Det er også en økende interesse rundt energieffektivisering blant forbrukerne, men dagens støtteordninger er ofte utilstrekkelige for mange.

– Mange ønsker å bidra, men vi trenger enklere og mer tilgjengelige løsninger som virkelig gjør en forskjell, sier Sveipe, som mener nordmenn må tenke nytt om energibruk og energisparing.