Med et lite marked for grønt hydrogen, er Karl Johan Molnes imponert over hva Håkon Volldal og Kjell Christian Bjørnsen i Nel får ut av situasjonen selskapet står i.

