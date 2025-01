Tror Equinor senker fornybarinvesteringene

Onsdag den 5. februar skal Equinor ha kapitalmarkedsdag. Der er forventningene på forhånd store om at Equinor vil senke fornybarambisjonene.

På Oljekonferansen i Sandefjor fortalte Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets at han ikke tror at Equinor vil redusere målet for produksjonen av fornybar energi på 35 til 60 terrawattimer i 2030, men at selskapet kan finne på å endre guidingen på fornybarinvesteringene.