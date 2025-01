Oljelagrene i USA faller mer enn ventet

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,0 millioner fat til 412,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,6 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 5,9 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 3,0 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 2,6 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 1,1 millioner fat.

Onsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 80,97 dollar, opp 1,3 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 78,95 dollar, opp 1,9 prosent.