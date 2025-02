Spår utbyttetørke i OKEA

En svært stor grunn til å eie aksjer i olje- og gassprodusenter er utbyttene. Derfor var det en skuffelse i markedet at OKEA ikke lanserte utbytter da selskapet la frem fjerdekvartalstall denne uken.

«Vi setter pris på at OKEA prioriterer en sunn balanse ettersom selskapet går inn i en kapitalintensiv fase med investeringer i kraft fra land på Draugen, Bestla og flere andre leteprospekter. Uansett er det åpenbart for oss at utbytter i bunn og grunn er noe aksjemarkedet krever av OKEA», skriver meglerhuset SEB i en oppdatering.

Kursen falt

Aksjekursen falt 5 prosent den dagen rapporten ble lagt frem.

«Selv om det er forståelig at selskapet er forsiktig på grunn av den høye gjeldsgraden, mener vi det at selskapet fortsatt ikke betaler utbytte gjør det vanskeligere for OKEA å tiltrekke seg investorer, til tross for at selskapet utvikler seg bra på mange områder», skriver Clarksons.

Både SEB og Clarksons beholder sin kjøpsanbefaling på OKEA-aksjen. Det gjør ikke DNB Markets, som går fra kjøp til hold.

«Til tross for et bra kvartal, mener vi tallene ble overskygget av at selskapet holder tilbake på utbyttene på grunn av flere kapitalintensive år fremover. Etter det vi forstår er det lite sannsynlig at det ikke kommer utbytter fra OKEA før i 2027», skriver meglerhuset.

SpareBank 1 Markets påpeker i en oppdatering til kundene at konkurrenter som Vår Energi og Aker BP leverer tosifret utbytteyield, produksjonsvekst og reserve lifetime, som sier noe om hvor lenge et selskap kan opprettholde nåværende produksjon.

«Det er tøft å konkurrere mot», konkluderer meglerhuset.