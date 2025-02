Meglerhus venter nedskrivninger fra Equinor

Analytikerne i Pareto Securities tror Equinors fjerdekvartalsrapport kommer til å avsløre nedskrivninger i havvindporteføljen. Tallene legges frem i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag i London den kommende uken.

«Vi forventer ytterligere nedskrivninger av amerikanske havvindprosjekter, inkludert fra Equinor», skriver Pareto Securities.

Shell kunngjorde torsdag denne uken at det trekker seg fra havvindprosjektet Atlantic Shores utenfor New Jersey og selskapet tar samtidig en nedskrivning på 996 millioner dollar. Prosjektet er utviklet i samarbeid med franske EDF og hadde alle føderale tillatelser på plass, men finansdirektør Cinead Gorman uttalte i forbindelse med fremleggelsen av fjerdekvartalsrapporten at det ikke samsvarte med selskapets avkastningsmål, ifølge flere medier.

Siden innsettelsen har USAs president Donald Trump vært tydelig på at han ikke liker havvind og har spesifikt uttalt seg negativt om Atlantic Shores. I en separat melding skriver EDF at de vil fortsette med prosjektet.

En ny industriskandale?

Avgjørelsen fra Shell kommer ikke lenge etter at den danske havvindkjempen Ørsted tok nedskrivninger på 12 milliarder danske kroner knyttet til virksomheten i USA, hvorav 4,3 milliarder var relatert til prosjektet Sunrise Wind på grunn av utsettelser og økte kostnader. I kjølvannet av dette gikk Mads Nipper av som konsernsjef denne uken.

Equinor kjøpte i høst 10 prosent av Ørsted, som naturlig nok har ramlet hardt på børsen etter nedskrivningene. Argumentet fra Equinor bak kjøpet er at det er billigere å kjøpe fornybarkapasitet via Ørsted på børsen enn å utvikle selv. Empire Wind har fått slakt av analytikere, med Teodor Sveen-Nilsen i spissen. Han har ment at Equinors Empire Wind-prosjekt kan bli den neste norske industriskandalen på grunn av manglende lønnsomhet.

Ellers forventer analytikerkorpset at Equinor legger frem et justert driftsresultat på 7,7 milliarder dollar i fjerde kvartal. Dersom det blir fasiten er det ned fra 8,7 milliarder dollar i samme periode i fjor. Det ventes samtidig et tap på 100 millioner dollar fra fornybarvirksomheten.