Grove og grunnløse påstander om strømpris

I et debattinnlegg i Finansavisen insinuerer analytiker Anders T. Frøvig at kraftprodusentene aktivt bidro til strømprisrekorden i desember ved å holde igjen produksjon . Dette har en enkel og logisk forklaring. Statnett bestemmer hver time et visst antall megawatt (MW) som skal holdes i reserve. De anleggene som det er billigst å ha i reserve tar typisk den jobben når prisen er høy. Og det er typisk våre anlegg som er blant de mest fleksible vannkraftverkene. Dette styres av et marked (mFRR CM).

Kapasiteten i mFRR CM per time tilsvarer det som ble holdt tilbake per time. Alt dette er offentlig info. Også de prisene vi fikk for å holde tilbake er offentlig. Det er også god grunn til at det holdes tilbake, det må alltid være noe i reserve som kan skrus på hvis systemet havner i ubalanse for å hindre store strømbrudd.

Atle Simonsen

Kommunikasjonssjef i Lyse