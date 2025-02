Oljeprisene skyter fart mandag morgen etter at USAs president Donald Trump har signert loven som innfører kraftige tollsatser på import fra Canada og Mexico, inklusive olje.

Mars-kontrakten for amerikansk WTI-olje reagerte opp nesten 4 prosent på sitt høyeste, før den har roet seg ned og i skrivende stund står i 74,17 dollar pr. fat etter 2,2 prosent oppgang. April-kontrakten for Brent-olje står i 76,64 dollar pr. fat etter 1,3 prosent oppgang.

Største importør

Canada står for det meste av USAs oljeimport med rundt 4 millioner fat pr. dag, og denne blir gjenstand for en redusert tollsats på 10 prosent (mot 25 prosent på øvrige varer). Mexico-importen er på rundt 500.000 fat olje pr. dag. De økte energikostnadene dette medfører vil trolig løfte pumpeprisene på bensin, og de mest omsatte bensin-futures har steget over 6 prosent i New York.

– Toll på USAs største råoljeleverandør bidrar til økende råoljepriser, spesielt for raffinerte produkter. Selv om dette kan gi støtte på veldig kort sikt, trenger vi kanskje ikke vente lenge på at investorene tar ned risikoen, ettersom dette skaper bekymring for global vekst, sier sjefstrateg for råvarer Warren Patterson i ING Groep til Bloomberg.

WTI-volumene var langt over normalen i asiatisk handel mandag, med 200.000 partier omsatt langs hele kurven bare i løpet av den første timen. Bare dette utgjorde nesten 20 prosent av fredagens totale handel.

Nye EU-trusler

Samtidig besøkte en amerikansk utsending Venezuela fredag og sikret løslatelsen av fanger. Dette markerer en bedring i forholdet mellom landene, og kan få konsekvenser for produksjonen fra OPEC-medlemslandet. OPEC+ ventes å holde fast på sin nåværende linje i et møte senere mandag.

I et møte med pressen søndag kveld amerikansk tid gjentok president Trump tolltruslene mot EU.

– De vil definitivt komme, sa han ifølge Bloomberg, og viste til det store handelsunderskuddet mot unionen.

– De tar ikke våre biler, de tar ikke våre landbruksprodukter. De tar nesten ingenting, og vi tar nesten alt –millioner av biler og utrolige mengder mat- og landbruksprodukter, fortsatte presidenten.

Varsler mottiltak

Om de planlagte samtalene med den canadiske statsministeren Justin Trudeau og Mexicos president Claudia Sheinbaum uttalte Trump at han «ikke forventer noe dramatisk.»

– Vi har innført tollen. De skylder oss mye penger, og jeg er sikker på at de kommer til å betale, sa presidenten.

Både Canada og Mexico har varslet mottiltak mot USA, og det samme gjorde Tysklands næringsminister og visekansler Robert Habeck søndag.