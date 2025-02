Cadeler har inngått to kontrakter for nybygget «Wind Mover», med oppstart umiddelbart etter levering, går det frem av en børsmelding mandag. Kundene er ikke navngitt.

Den samlede kontraktssummen estimeres til opptil 75 millioner euro, tilsvarende nesten 880 millioner kroner for fartøyet som for tiden er under bygging ved Hanwha Ocean-verftet i Sør-Korea – og forventes levert i løpet av fjerde kvartal 2025.

Markedet reagerer med å sende Cadeler marginalt opp i tidlig handel på Oslo Børs mandag.

Flere nybygg

Kontraktene, som inngår i en samlet avtale, dekker hele perioden fra «Wind Mover» ankommer Europa og frem til det neste planlagte installasjonsprosjektet. Hvor stor sum kontrakten til slutt vil tilføre Cadeler avhenger av endelig leverings- og tilbakeleveringsdato for fartøyet, samt arbeidsomfanget som kan inkludere både O&M (drift og vedlikehold) og installasjonstjenester.

«Wind Mover» er det andre av Cadelers såkalte M-klasse-nybygg som begge er konstruert og utstyrt for å installere neste generasjons havvindturbiner som nå skal tas i bruk globalt. Søsterskipet «Wind Maker» ble levert til Cadeler i januar 2025.

Etter leveringen av det første M-klasse-nybygget har Cadeler en flåte på seks transport- og installasjonsskip for havvindsektoren. Selskapet har ytterligere fire under bygging, hvorav altså «Wind Mover.»

Kontraktsdryss

Cadeler varslet i juni i fjor , måneden etter sin største avtale noensinne, at jobben med å installere 72 Vestas 15 MW havvindmøller i vindparken Inch Cape Offshore i Nordsjøen 15 kilometer øst for Skottland, også ville gå til et av rederiets M-klasse-nybygg. Dette arbeidet ventes å starte i fjerde kvartal 2026.

I slutten av september børsmeldte Cadeler en avtale med med en kunde i Asia- og Stillehavsregionen hvor selskapet reserverte et M-klasse-nybygg til en potensiell kontrakt for flere havvindprosjekter. Kontrakten ble den gang estimert til rundt 200 millioner euro.

Ellers på britisk sokkel ble det i november kjent at Cadeler har signert faste kontrakter med ScottishPower Renewables på 360-382 millioner euro for transport og installasjon av offshore vindturbingeneratorer, samt fundamentet for havvindparken East Anglia TWO.

Arbeidene her vil starte i 2027, og vil bli utført av et av rederiets A-klasse-nybygg – samt et O-klasse-fartøy fra den eksisterende flåten.