Søndag vedtok Iraks nasjonalparlament en budsjettplan for å øke utbetalingene til oljeselskapene i Iraks kurdiske region, noe som kan tyde på en gjenåpning av oljeeksporten fra området. Ceyhan-rørledningen fra Kurdistan har nå vært stengt i nesten to år.

– Dette er noe av det man har ventet på, og slik jeg forstår det er det enda mye som er usikkert, men jeg vil påstå at budsjettavtalen dramatisk øker sannsynligheten for gjenåpning av oljeledningen, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets.

Budsjettplanen ble godkjent av regjeringen i november, og innebærer en budsjettendring slik at Irak kan utbetale 16 dollar fatet for oljeproduksjon og transport. Budsjettet skal ifølge Sveen-Nilsen også dekke Kurdistans offentlige utgifter, som ikke vil ha noen direkte innvirkning på oljeselskapene, men vil definitivt forbedre de generelle driftsforholdene i området.

– Denne oljeledningen har vært stengt i snart to år nå, og oljeselskapene som opererer i Kurdistan må selge oljen til sterkt reduserte priser. Hvis, eller når, oljeledningen åpner igjen, er det stor sannsynlighet for at realiserte oljepriser for disse selskapene vil øke kraftig, kanskje til oljeprisene man ser ellers i verden.

Stiger på børsen

Oslo Børs-noterte DNO er et av selskapene som opererer i Kurdistan-regionen i Irak. Ved lunsjtider mandag ligger aksjen opp 7,3 prosent til 14,05 kroner.

Det er imidlertid fremdeles ting som må på plass før rørledningen kan åpnes.

– Det som er uklart nå er hvordan en eventuell gjenåpning skal skje, hvilke avtaler som må inngås og hva som må på plass. Så jeg tror det er ganske uklart for alle parter akkurat hva som skjer fremover, men som sagt tror jeg det nå er langt mer sannsynlig at ledningen gjenåpnes enn tidligere, sier Sveen-Nilsen.

– DNO steg på rykter forrige uke, og i dag ligger aksjen opp over 7 prosent. Priser markedet inn en gjenåpning nå?

– Det er vanskelig å si noe om akkurat hva som er priset inn, men vi har et kursmål på 15 kroner, så vi mener aksjen enda kan gå litt.

Kurdistan-selskapene til værs

DNO opererer i Kurdistan, men har om lag en tredjedel av driften på norsk sokkel i Nordsjøen. Sveen-Nilsen trekker frem at det finnes andre selskaper som har større eksponering mot hva som skjer i Irak.

– Det finnes andre børsnoterte Kurdistan-selskaper som har en høyere operasjonell giring mot eksporten fra Kurdistan enn DNO, som også opererer på norsk sokkel, sier han.

Han trekker frem Stockholm-noterte ShaMaran Petroleum samt London-noterte Gulf Keystone og Genel. ShaMaran ligger opp 2,0 prosent, Gulf 11,4 prosent og Genel 12,5 prosent.

– Budsjettavtalen er i havn, og da er det forståelig at aksjekursen i større grad vil drives av inntjeningen enn spekulering i om hvorvidt rørledningen gjenåpnes eller ikke, sier analytikeren.