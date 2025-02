Grove og grunnløse påstander om strømpris?

Denne gangen ser jeg på både 12. og 13. desember, fordi mitt poeng da blir enda tydeligere. Hvis man innfører begrepet samlet kapasitet som settes lik reservert kapasitet , pluss utnyttet produksjonskapasitet, vil man finne at maksimal samlet kapasitet i NO2 for disse to døgnene inntraff mellom kl. 16 og 17 den 13. desember, og var på 10.000 MW. Tilbakeholdt kapasitet for en gitt time i de to døgnene blir da maksimal samlet kapasitet fratrukket samlet kapasitet i den aktuelle timen.

Figur 1: Tilbakeholdt vannkraftkapasitet i NO2 12. desember 2024 og tilhørende strømpris. Kilde: Anders T. Frøvig

Figur 1 viser slik tilbakeholdt kapasitet over døgnet for NO2 den 12. desember sammen med strømpriser. Den viser at tilbakeholdt kapasitet tilsynelatende var betydelig gjennom døgnet, særlig rundt området med høyest pris. La oss nå se på tilsvarende figur for den påfølgende dagen, fredag 13. desember.

Figur 2: Tilbakeholdt vannkraftkapasitet i NO2 13. desember 2024 og tilhørende strømpris. Kilde: Anders T. Frøvig

Figur 2 viser en langt mer forventet respons for tilbakeholdt kapasitet sett i forhold til prisnivået. I grove trekk er det lav pris på nattestid og høy pris på dagtid. Samtidig er tilbakeholdt kapasitet høy på nattestid og lav på dagtid, slik man skulle forvente. Man kan også notere at for de tre timene 16–19 er tilbakeholdt kapasitet nær null, og dette er interessant nok de samme tre timene hvor prisen nådde sin topp dagen før (da med vesentlig tilbakeholdt kapasitet, rundt 500 MW). Det er i det hele tatt lett å se at mønsteret for tilbakeholdt kapasitet i figur 1 er av en helt annen karakter enn det man ser i figur 2.

Ettersom jeg ikke har oversikt over hvilken kapasitet som har vært reservert av Statnett fra de ulike kraftprodusentene, kan jeg ikke angi hvilke selskaper som tilsynelatende har tilbakeholdt kapasitet unødig. Slik sett er det godt mulig at jeg uriktig har antydet at Statkraft og Lyse Kraft unødig har holdt tilbake mest kapasitet, hvilket ville være beklagelig. Fasit kan man få dersom Lyse vil opplyse undertegnede og Finansavisens lesere ytterligere. Lyse er for øvrig velkommen til å ta kontakt med undertegnede for å få oversendt tallmaterialet jeg har benyttet meg av og anvendelsen av dette, og som det naturligvis hefter en viss usikkerhet ved.

Jeg tillater meg likevel etter denne øvelsen fortsatt å stille spørsmålet om kraftprodusentene aktivt bidro til strømprisrekorden (og vennligst bemerk, Simonsen, at dette ikke er eller var noen påstand, kun en forklaringshypotese som jeg p.t. ikke anser å være tilbakevist).

Anders T. Frøvig

Analytiker